Aangepaste afvalinzameling door warmte in Altena

Door de hitte worden afvalinzameling en openingstijden van milieustations in Altena aangepast. Containers moeten vóór 06.30 uur buiten staan. Milieustation Giessen en Werkendam hebben gewijzigde openingstijden, Hank is zaterdag geopend.

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Vanwege de aanhoudende warmte past de gemeente Altena de tijden voor afvalinzameling en de openingstijden van milieustations aan. Dit geldt voor de komende dagen.

Het huishoudelijk afval wordt tussen 06.30 en 15.45 uur opgehaald. Bewoners moeten hun containers daarom vóór 06.30 uur aan de weg zetten op de inzameldag. Dit voorkomt dat afval later in de dag wordt opgehaald tijdens de warmste uren.

Gewijzigde openingstijden

De milieustations Giessen, Werkendam en Hank hebben aangepaste openingstijden. Milieustation Giessen is woensdag en vrijdag gesloten, maar donderdag geopend van 09.00 tot 14.00 uur. Zaterdag is het station open tussen 08.30 en 12.30 uur.

Werkendam opent woensdag van 09.00 tot 13.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. Zaterdag zijn de openingstijden hetzelfde als Giessen: 08.30 tot 12.30 uur. Inzamelstation Hank is alleen op zaterdag open, tussen 08.30 en 12.30 uur.

Reguliere tijden vanaf maandag

Vanaf maandag 17 augustus worden de reguliere openingstijden van de milieustations weer aangehouden, tenzij anders aangegeven. Via de Afvalwijzer-app kunnen inwoners actuele wijzigingen blijven volgen.