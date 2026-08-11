Uitbreiding praktijkruimte fysiotherapie in Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een praktijkruimte voor fysiotherapie aan de Van Merodelaan.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft op 6 augustus 2026 een omgevingsvergunning verleend. Het gaat om een bouwactiviteit waarmee de praktijkruimte voor fysiotherapie aan de Van Merodelaan 4 wordt uitgebreid.

De vergunning betreft een reguliere aanvraag en is onderdeel van het omgevingsplan. Het kenmerk van het besluit is 1062601. Het project is bedoeld om de praktijkruimte te vergroten, wat mogelijk bijdraagt aan betere voorzieningen voor fysiotherapie in Hilvarenbeek.