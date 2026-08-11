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Hakhoutbosje en slootverlegging in Cuijk toegestaan

Vandaag om 12:54

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het aanplanten van een hakhoutbosje en het verleggen van een sloot bij De Hoeve.

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De omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden is op 6 augustus 2026 verleend. Het gaat om een locatie nabij nummer 4, kadastraal bekend in de gemeente Cuijk onder sectie B, nummers 3388 en 69.

De plannen omvatten het uitvoeren van werkzaamheden zoals het aanleggen van een hakhoutbosje en het aanpassen van de waterloop. Hakhout wordt vaak gebruikt voor natuurlijke houtproductie en heeft ecologische waarde.

Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00003499 en is definitief verleend door het college van burgemeester en wethouders.

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