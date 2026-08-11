Esscheweg open, Theerestraat dicht vanaf 24 augustus

Vanaf 24 augustus gaat de Theerestraat in Sint-Michielsgestel deels dicht. Tegelijkertijd wordt de Esscheweg weer opengesteld. De afsluiting duurt tot het einde van het jaar en is nodig voor rioolwerkzaamheden en een aansluiting op de nieuwe rotonde.

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De afsluiting van de Theerestraat geldt vanaf de nieuwe rotonde tot huisnummers 5-5a en 8b. Het verkeer wordt omgeleid via de Esscheweg en de Gestelseweg richting de A2 en Boxtel. Vanaf 24 augustus is de Esscheweg weer in beide richtingen toegankelijk.

Ondanks de werkzaamheden blijven belangrijke locaties zoals de wijk Theereheide, Kentalis, Meander en het gemeentehuis bereikbaar. Zij zijn via de Theerestraat toegankelijk vanuit de richting A2/Vught.

De werkzaamheden combineren het aansluiten van de rotonde met rioolwerkzaamheden, zodat de straat maar één keer hoeft te worden opengebroken. De gemeente verwacht dat de afsluiting tot het einde van het jaar zal duren.

Regulier verkeer van en naar Sint-Michielsgestel en Gemonde zal gebruik moeten maken van de omleidingsroutes. Automobilisten worden geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.