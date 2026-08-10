FC Eindhoven begint seizoen met winst

FC Eindhoven heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Op het AFAS Trainingscomplex in Wijdewormer versloegen de Blauwwitten Jong AZ met 0-1. Owen Renfrum kopte vlak voor tijd de winnende treffer binnen.

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Het duel begon meteen fel, met een gele kaart voor Rens Boon na drie minuten. Jong AZ had in de openingsfase het overwicht en kreeg enkele kansen via Hessel de Wit en Ayoub Oufkir, maar doelman Jort Borgmans hield FC Eindhoven op de been.

Ook FC Eindhoven liet zich aanvallend zien. Siegert Baartmans was dichtbij met een kopbal, terwijl Tyrese Simons kort voor rust een kans naast schoot. Beide ploegen gingen met een 0-0 stand de kleedkamers in.

Spanning in de tweede helft

Na rust werd het spel levendiger, met kansen over en weer. Mika de Jonge zag zijn schot van de lijn gehaald worden, terwijl Niek Munsters de lat raakte met een afstandsschot. Aan de andere kant bleef de Eindhovense defensie sterk, met Borgmans die gevaarlijke aanvallen van Jong AZ keer op keer pareerde.

De beslissing viel in de 82e minuut. Na een hoekschop van Niek Munsters kopte Owen Renfrum krachtig binnen: 0-1. FC Eindhoven hield de voorsprong vast en bedankte na afloop de meegereisde supporters in het uitvak.

Vrijdag speelt FC Eindhoven de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegenstander is MVV Maastricht.