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Man belandt op voorruit auto en raakt gewond in Chaam, traumaheli geland

Vandaag om 13:20 • Aangepast vandaag om 15:30

Een man is dinsdagmiddag op de voorruit van een auto beland en gewond geraakt op de Dorpsstraat in Chaam. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man zou kort voor het ongeluk een frietje gehaald hebben toen hij de weg over stak en het misging. De auto zou niet op tijd hebben kunnen remmen, waardoor de man op de voorruit vloog. 

Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de trauma-arts ging niet mee naar het ziekenhuis. De voorruit van de auto is flink beschadigd.

  • Man aangereden in Chaam (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
    Man aangereden in Chaam (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
  • Man aangereden in Chaam (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

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