'Elke druppel telt': 24 nieuwe stuwen moeten helpen tegen droogte

Oost-Brabant krijgt 24 nieuwe stuwen om water langer vast te houden. Waterschap Aa en Maas wil daarmee voorkomen dat in droge periodes te veel water wegzakt of wordt afgevoerd. Bij veel regen kunnen de stuwen juist helpen om water sneller af te voeren.

"De gevolgen van de aanhoudende droogte laten zien hoe belangrijk het is om (regen)water langer vast te kunnen houden", schrijft het waterschap. Het langer vasthouden van water moet bijdragen aan een watersysteem met voldoende, veilig en schoon water voor de natuur, landbouw en leefomgeving. Met de stuwen zegt het waterschap beter in te kunnen spelen op droge en natte perioden: "Bij droogte wordt water langer vastgehouden, zodat het in de bodem kan zakken en het grondwater aangevuld wordt. Bij veel neerslag kan het water juist sneller worden afgevoerd." Het langer vasthouden van water is ook opgenomen in het waterbeheerplan van het waterschap, het grondwaterakkoord van de provincie en het coalitieakkoord van 2023.