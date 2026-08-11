'Elke druppel telt': 24 nieuwe stuwen moeten helpen tegen droogte
Oost-Brabant krijgt 24 nieuwe stuwen om water langer vast te houden. Waterschap Aa en Maas wil daarmee voorkomen dat in droge periodes te veel water wegzakt of wordt afgevoerd. Bij veel regen kunnen de stuwen juist helpen om water sneller af te voeren.
"De gevolgen van de aanhoudende droogte laten zien hoe belangrijk het is om (regen)water langer vast te kunnen houden", schrijft het waterschap. Het langer vasthouden van water moet bijdragen aan een watersysteem met voldoende, veilig en schoon water voor de natuur, landbouw en leefomgeving.
Met de stuwen zegt het waterschap beter in te kunnen spelen op droge en natte perioden: "Bij droogte wordt water langer vastgehouden, zodat het in de bodem kan zakken en het grondwater aangevuld wordt. Bij veel neerslag kan het water juist sneller worden afgevoerd." Het langer vasthouden van water is ook opgenomen in het waterbeheerplan van het waterschap, het grondwaterakkoord van de provincie en het coalitieakkoord van 2023.
Over ongeveer drie weken worden de eerste zeven stuwen aangelegd in de gemeenten Asten, Someren en Deurne. Ook in de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Bernheze, Maashorst en Meierijstad komen stuwen. Later volgt de rest. "Voor iedere locatie wordt zorgvuldig gekeken welke oplossing past bij de beek of sloot en de omgeving", legt een woordvoerder uit.
Voorzichtigheid
Het waterschap richt zich voorlopig op het vasthouden van water in alleen de belangrijkste kanalen en sloten van Oost-Brabant. "We hebben onderzocht op welke locaties in ons werkgebied een stuw significant kan bijdragen aan verhoging van het waterpeil en dus extra waterconservering." Dat is het vasthouden van water.
Bij deze locaties is gekeken naar hoe het water stroomt, waar het naar toe gaat en hoe grondwater en oppervlaktewater zich gedragen. Op die manier heeft het waterschap gecontroleerd of de plannen haalbaar zijn of niet. "Sommige locaties blijken geschikt, andere niet."
Hoewel grondwater straks beter kan worden vastgehouden, blijft voorzichtigheid met water nodig. "De beperkte neerslag die verwacht wordt, is onvoldoende om de watertekorten aan te vullen. Iedere druppel telt."