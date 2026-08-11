NAC Breda krijgt boete van 10.000 euro voor fakkels op het veld

Voor de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd NAC Breda tegen sc Heerenveen moet de Bredase club een boete van 10.000 euro betalen. Het duel op 10 mei in het Rat Verlegh Stadion werd definitief gestaakt nadat supporters meerdere fakkels op het veld hadden gegooid.

Volgens de tuchtcommissie van de KNVB werd vanuit vak G eerst een fakkel op het speelveld gegooid. Daardoor moest de wedstrijd tijdelijk worden stilgelegd. Toen daarna opnieuw meerdere fakkels op het veld terechtkwamen, besloot de scheidsrechter het duel definitief te staken.

Ook betreden grasmat rekent mee in boete

Ook het betreden van het speelveld na afloop van de wedstrijd wordt NAC aangerekend. De club wordt verantwoordelijk gehouden voor de wanordelijkheden door de eigen aanhang.

Op het moment van de staking stond NAC met 2-0 voor. De degradatie uit de Eredivisie was toen echter al een feit: door de resultaten op de andere velden kon de Bredase club niet meer ontsnappen aan de zeventiende plaats.

Restant duel gespeeld in Heerenveen

Het restant van de wedstrijd werd een dag later achter gesloten deuren uitgespeeld in Heerenveen. De eindstand bleef 2-0 in het voordeel van NAC.