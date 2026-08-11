Milieustraat Haps korter open door hitte

De milieustraat en groenstraat in Haps zijn vrijdag 14 augustus eerder gesloten vanwege de hitte. De aangepaste openingstijden zijn van negen uur tot één uur 's middags.

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Vanwege de hoge temperaturen deze week worden de openingstijden van de milieustraat en groenstraat in Haps aangepast. Dit moet ervoor zorgen dat bezoekers en medewerkers comfortabel kunnen blijven werken.

De verandering geldt alleen voor vrijdag 14 augustus. Op die dag is de milieustraat in Haps geopend van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags. Dit wijkt af van de reguliere openingstijden.

Aangepaste tijden door hitte

Het is belangrijk om de actuele openingstijden in de gaten te houden, vooral bij uitzonderlijke weersomstandigheden zoals deze week. De AfvalApp biedt een handige manier om nieuws en wijzigingen te volgen.

Op andere dagen zijn er geen aankondigingen gedaan over aangepaste openingstijden. Het advies blijft om vooraf altijd de actuele tijden te controleren, zodat je niet voor een dichte deur komt te staan.