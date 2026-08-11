Beslistermijn verlengd voor bouw agrarisch bedrijfsgebouw in Heeswijk-Dinther

De gemeente Bernheze heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning in Heeswijk-Dinther met zes weken verlengd. Het gaat om een agrarisch bedrijfsgebouw aan de Poststraat.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning aan de Poststraat 3 in Heeswijk-Dinther te verlengen. Deze vergunning heeft betrekking op de bouw van een agrarisch bedrijfsgebouw.

De verzenddatum van dit besluit was 7 augustus 2026. Wie meer wil weten, kan de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De openingstijden van het gemeentehuis staan op de website van de gemeente Bernheze.