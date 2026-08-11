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Beslistermijn verlengd voor bouw agrarisch bedrijfsgebouw in Heeswijk-Dinther
Vandaag om 13:58
De gemeente Bernheze heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning in Heeswijk-Dinther met zes weken verlengd. Het gaat om een agrarisch bedrijfsgebouw aan de Poststraat.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning aan de Poststraat 3 in Heeswijk-Dinther te verlengen. Deze vergunning heeft betrekking op de bouw van een agrarisch bedrijfsgebouw.
De verzenddatum van dit besluit was 7 augustus 2026. Wie meer wil weten, kan de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De openingstijden van het gemeentehuis staan op de website van de gemeente Bernheze.
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