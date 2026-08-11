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Wijkfeest Refelingse Erven krijgt groen licht

Vandaag om 14:23

Het Wijkfeest Refelingse Erven in Nuenen heeft toestemming gekregen en vindt plaats op 29 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen heeft de vergunning verleend voor het Wijkfeest Refelingse Erven. Het evenement wordt georganiseerd door de wijkvereniging en vindt plaats op het middenterrein van de wijk Refelingse Erven.

De vergunning is op 4 augustus 2026 officieel afgegeven. Het wijkfeest biedt bewoners een kans om samen te komen en hun buurt te vieren. Het middenterrein wordt die dag het centrale punt van festiviteiten.

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