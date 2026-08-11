Straatbbq op 5 september in Nuenen

Op 5 september 2026 is er een straatbbq gepland aan de Beth van de Rijtlaan in Nuenen. De buurtorganisatie heeft hiervoor een melding gedaan, waardoor het evenement officieel is toegestaan.

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De barbecue vindt plaats op een wegdeel van de Beth van de Rijtlaan. Dit is gemeld op 4 augustus 2026 en de organisatie is nu klaar om het evenement te houden. Het is een informeel evenement voor buurtbewoners.

Omdat er sprake is van een melding en geen vergunning, is er geen bezwaarprocedure van toepassing. De straatbbq zorgt voor een gezellige bijeenkomst en versterkt de band in de buurt.