Biesveld Straat Barbecue op 6 september in Nuenen

Op zondag 6 september organiseert het Comité Biesveld een straatbarbecue aan de Biesveld 1-15 in Nuenen. De melding hiervoor is op 4 augustus verzonden.

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De Biesveld Straat Barbecue is een buurtfeest dat plaatsvindt op zondag 6 september 2026. Het evenement wordt gehouden aan de Biesveld 1-15 in Nuenen en is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen.

De melding voor het evenement is door het Organisatie Comité Biesveld op 4 augustus 2026 verzonden. Omdat het om een melding gaat, zijn er geen juridische stappen of bezwaarmogelijkheden van toepassing.