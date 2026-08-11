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Bestuurder (69) steekt andere man neer tijdens verkeersruzie in Tilburg
Vandaag om 14:27 • Aangepast vandaag om 15:13
Een 69-jarige bestuurder uit Den Bosch is maandagochtend opgepakt na een verkeersruzie op de Ringbaan Zuid in Tilburg. De man zou een andere bestuurder hebben gestoken, meldt de politie dinsdag.
De andere man raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.
Onderzoek naar toedracht
De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en hoe de verkeersruzie zo uit de hand kon lopen.
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