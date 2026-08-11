Hogeweg en Groenebeemdweg in Lierop dicht door werkzaamheden

Vanaf maandag 17 augustus sluit Brabant Water delen van de Hogeweg en Groenebeemdweg in Lierop af voor het vervangen van de waterleiding. De werkzaamheden duren tot vrijdag 18 september.

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De afsluiting geldt voor auto's op twee trajecten: van de Wertstraat tot aan de Groenebeemdweg en van de Groenebeemdweg tot aan de Broekkant. Fietsers en bewoners mogen de wegen wel gebruiken. Voor automobilisten worden omleidingen ingesteld, die duidelijk worden aangegeven met borden.

Op maandag 24 augustus is ook de Broekkant tijdelijk afgesloten voor auto's. Fietsers en voetgangers kunnen dan wel gebruik blijven maken van de weg. De vervanging van de waterleiding moet zorgen voor een betere en betrouwbaardere watervoorziening.

Overlast beperkt

Brabant Water doet er naar eigen zeggen alles aan om de werkzaamheden zo snel en veilig mogelijk uit te voeren. Ze vragen weggebruikers om rekening te houden met de afsluitingen en de aangegeven omleidingen te volgen. Inwoners van Lierop worden vooraf geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

De afsluitingen en omleidingen duren tot en met vrijdag 18 september. Daarna moeten de wegen weer volledig toegankelijk zijn.