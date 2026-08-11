Werkzaamheden aan stroomnet tussen Lierop en Someren

Vanaf donderdag worden nieuwe kabels aangelegd tussen Lierop en Someren-Dorp om het stroomnet te versterken. Dit kan zorgen voor verkeershinder op verschillende wegen.

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Hurkmans start donderdag 13 augustus met het aanleggen van nieuwe stroomkabels tussen Lierop en Someren-Dorp. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Enexis en zijn bedoeld om het stroomnet te verbeteren.

Het werk vindt plaats op meerdere wegen in de omgeving: de Laan ten Boomen, Heesvenstraat, Otterdijkseweg, ‘d Oetersedijk en de Varendonkweg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van graafwerk en boringen.

Verkeersmaatregelen

Omwonenden kunnen enige hinder ervaren door verkeersmaatregelen die op verschillende locaties en tijden worden ingesteld. Er wordt steeds een omleidingsroute aangegeven om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden. Bewoners langs de betrokken wegen krijgen een brief met informatie over de werkzaamheden.

De projectsite van Enexis biedt meer informatie over dit werk.