Vanaf morgen Nationaal Hitteplan weer van kracht

In Brabant is vanaf woensdag opnieuw het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van kracht. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel geldt het Hitteplan. Donderdag volgen de overige provincies, meldt het instituut.

Het is de vierde keer dit jaar dat het hitteplan wordt geactiveerd. De eerste keer was halverwege juni, toen er in het hele land temperaturen van boven de 35 graden werden verwacht. Eind juli was het Nationaal Hitteplan voor het laatst van kracht in Brabant.

Met het hitteplan wil het RIVM verzorgers van kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen, extra bewust maken van de hitte. Het RIVM raadt hen aan voldoende te drinken, alleen vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan en het huis koel te houden.

Graadmeter

Het hitteplan treedt in werking als het KNMI vier dagen achter elkaar 27 graden of meer verwacht. Vrijdag wordt naar verwachting de heetste dag, met maximumtemperaturen tot 35 graden en vooral in het zuidoosten en oosten mogelijk hittekracht 9. Vanaf zaterdag komt er "geleidelijk verkoeling, meer bewolking en mogelijk af en toe een bui", verwacht het KNMI.

Het KNMI lanceerde de zogeheten hittekracht-index begin juni. Met deze nieuwe graadmeter kunnen mensen inschatten hoe belastend de hitte voor ze is en of ze hun activiteiten moeten aanpassen. Hoe hoog de hittekracht is, hangt af van de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling.