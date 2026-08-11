Grote brand in garage met elektrische auto bij huis in Steensel

In een garage bij een huis in Steensel woedde dinsdagmiddag een zeer grote brand. In de garage aan de Stevert stond een elektrische auto en dat kan extra gevaarlijk zijn. De brand was aan het eind van de middag onder controle.

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"Het sein brand meester is gegeven", meldt een woordvoerder van de Brandweer Brabant-Zuidoost rond zes uur. "We zijn nu al onze mensen aan het ontsmetten om te voorkomen dat we later gezondheidsproblemen krijgen." Dat doet de brandweer omdat er een elektrische auto bij de brand betrokken was. De rook uit de accu en het bluswater daarvan kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. De pakken en beschermingsmiddelen van de brandweerlieden worden goed afgespoeld.

Het is nog niet duidelijk of er in dit geval ook echt gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook kleine brandjes in natuur

De brand werd rond drie uur 's middags ontdekt in de garage. Al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer schaalde eerst op naar grote brand en later naar zeer grote brand. Vier blusvoertuigen en een watertransportsysteem gingen richting Steensel. De meeste vlammen waren rond kwart voor vier niet meer te zien. Wel kwam er nog veel rook vrij. "Er ontstonden ook kleine brandjes in de natuur rondom de garage", zegt de woordvoerder. "Die hebben we ook geblust." De brandweer is rond zes uur aan het afschalen, er zijn nog twee blusvoertuigen. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.













