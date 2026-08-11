Militaire oefening in Nuenen van 17 tot en met 21 augustus

De koninklijke landmacht organiseert van 17 tot en met 21 augustus een militaire oefening in Nuenen. Militairen voeren opdrachten uit met voertuigen, fietsen en te voet. De activiteiten vinden zowel overdag als 's nachts plaats. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande wegen, paden en vaarwegen.

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De oefening heeft als doel om militairen van Defensie op te leiden en te trainen. Tijdens deze dagen worden verschillende opdrachten uitgevoerd waarbij militairen zich verplaatsen op diverse manieren, zoals met voertuigen, fietsen en te voet. Ook in de avonduren en nachtelijke uren zullen activiteiten plaatsvinden.

De militaire eenheid die deelneemt aan de oefening heeft toestemming om gebruik te maken van bestaande infrastructuur, zoals wegen, paden en vaarwegen. Dit betekent dat inwoners van Nuenen militaire voertuigen en personeel kunnen tegenkomen op openbare locaties.

De gemeente benadrukt dat deze oefening onderdeel is van reguliere trainingsactiviteiten van Defensie. Het kan tijdelijk enige hinder veroorzaken, maar het is belangrijk voor de voorbereiding van de militairen op hun taken.

Er wordt geen specifiek gebied in de gemeente Nuenen genoemd waar de meeste activiteiten plaatsvinden, wat betekent dat de oefening verspreid kan zijn over verschillende locaties.