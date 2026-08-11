Burgemeester verbindt reuzin en reus in Gilze

Burgemeester Derk Alssema voltrekt zondag 16 augustus een uniek huwelijk in Gilze. Het gaat om de Gilse reuzin Gullemoei en de Belgische reus Korenhaar. De ceremonie vindt plaats bij het Oude Raadhuis om één uur ’s middags. Het wordt een feestelijke dag met tientallen reuzen uit Nederland en België.

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De huwelijksvoltrekking van Gullemoei en Korenhaar belooft een spectaculair evenement te worden. Het bijzondere bruidspaar zal omringd worden door een indrukwekkende trouwstoet met tientallen reuzen uit beide landen. Het is niet alleen een bijzondere gebeurtenis voor Gilze, maar ook een symbolisch moment van verbinding tussen Nederland en België.

De ceremonie wordt geleid door burgemeester Derk Alssema, die het paar officieel in de echt zal verbinden. Gullemoei en Korenhaar zijn bekende figuren in de reuzencultuur, waarin grote poppen een rol spelen tijdens festiviteiten. Hun huwelijk wordt gezien als een hoogtepunt in deze traditie.

Feestelijke sfeer in Gilze

Het Oude Raadhuis in Gilze vormt het decor voor deze feestelijke dag. De huwelijksvoltrekking begint om 13.00 uur en trekt naar verwachting veel bekijks. Naast de ceremonie zelf is er ook een uitgebreide stoet van reuzen, wat voor extra sfeer zal zorgen in het dorp.

De reuzencultuur kent een lange historie in Europa en wordt vooral gevierd in België en Nederland. In Gilze wordt deze traditie op een unieke manier in het zonnetje gezet met de bruiloft van Gullemoei en Korenhaar.