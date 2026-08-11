Werkzaamheden aan verkeerslichten Tilburg in augustus

De gemeente Tilburg vernieuwt deze maand verkeerslichten bij twee kruispunten. Het gaat om de Ringbaan-Noord met de Quirijnstoklaan en de Ringbaan-Oost met de Petrus Loosjesstraat. De werkzaamheden starten op maandag 17 augustus en duren tot en met donderdag 10 september. Gedurende deze periode zijn de kruispunten deels afgesloten.

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De werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de Ringbaan-Noord beginnen op maandag 17 augustus en worden uitgevoerd tot en met donderdag 27 augustus. Het werk aan de Ringbaan-Oost start op donderdag 27 augustus en loopt door tot en met donderdag 10 september. Overdag werkt de aannemer tussen zeven uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Tijdens deze uren staan de verkeerslichten tijdelijk uit en wordt verkeer met aangepaste snelheid langs het werk geleid.

Bij beide kruispunten worden de wegen afgesloten. Bij de Ringbaan-Noord geldt dit van maandag tot en met vrijdag tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags. Bij de Ringbaan-Oost is een vergelijkbare afsluiting van kracht. Verkeer kan de omleidingen volgen via gele borden. Indien nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Verouderde verkeerslichten

De gemeente Tilburg vernieuwt de verkeerslichten en bijbehorende installaties omdat veel systemen verouderd zijn. Oude lampen worden vervangen door ledlampen en elektronica wordt bijgewerkt. Dit moet toekomstige storingen voorkomen. Tot en met 2031 worden ook verkeerslichten op andere belangrijke wegen in Tilburg aangepakt.

De gemeente benadrukt dat deze werkzaamheden noodzakelijk zijn om de veiligheid en doorstroming van het verkeer in de stad te verbeteren. Het vernieuwen van de verkeerslichten is onderdeel van een groter plan voor modernisering van de infrastructuur.