Na ruim 25 jaar stelt Lilian haar dochter voor aan haar eerste liefde Gorby

Van eerste liefde naar jongste liefde. Gorby, het paard waar voormalig SP-leider Lilian Marijnissen uit Oss als tiener jarenlang voor zorgde en dat ze na ruim twintig jaar terugvond, heeft nu ook kennisgemaakt met haar dochtertje Lara (bijna 2). Marijnissen bezocht Gorby al eerder, maar nam haar dochter deze keer voor het eerst mee.

Het was een bijzondere ontmoeting. Marijnissen (41) wilde haar dochter graag het paard laten zien waar ze jarenlang voor zorgde. Want, "je eerste liefde, die vergeet je nooit meer". Het was volgens Marijnissen een bijzonder moment om nu kleine Lara aan Gorby voor te kunnen stellen. Gorby is een groot paard. "Dat vond ze best wel spannend", vertelt ze. "Ze had ook nog nooit een paard van zo dichtbij gezien. Maar ze is wel dol op dieren en aaide hem." Gorby was destijds een verwaarloosd paard van nog geen twee jaar oud uit Rusland. Hij zou geslacht worden, maar haar nicht kocht Gorby en Marijnissen mocht voor hem zorgen. "Ik was helemaal paardenfan en wilde graag een paard, maar daar hadden we geen middelen en geen plek voor. Het was mijn droom en ik voelde dat ik iets voor hem kon betekenen." Toen Gorby in Oss aankwam, was hij er slecht aan toe. "Hij zag er niet uit", blikt Marijnissen terug. "Hij stonk naar viezigheid of medicatie en was vel over been. Hij was er slecht aan toe, heel erg zielig." Ze bouwde een band op met Gorby en zag hem opbloeien.

'Gebroken hart'

Aanvankelijk kon ze nog niet op Gorby rijden. Maar na veel geduldig oefenen mocht ze dat uiteindelijk wel. Ook leerde ze hem dat hij niet hoefde te schrikken als er een auto aankwam: "Dat moest hij allemaal nog leren." Na een paar jaar kon haar nicht Gorby niet meer houden en moest het paard worden verkocht. Marijnissen smeekte haar ouders of zij hem mocht kopen. "Maar het ging écht niet." Ze verloor hem uit het oog. "Mijn eerste gebroken hart", vertelt ze. Om de hoek

Sindsdien keek ze niet meer naar andere paarden en wilde ze ook niet meer paardrijden. En nadat Gorby was verkocht, werd hij nog een keer verkocht. Ruim twintig jaar later vertelde Marijnissen over Gorby tijdens haar deelname aan De Slimste Mens. Zijn nieuwe eigenaren herkenden het verhaal en namen contact op met haar. En wat bleek? Gorby stond al die tijd op slechts een kwartier rijden van haar vandaan, in Lithoijen. "Nagenoeg om de hoek, je verwacht het niet zo dichtbij." Marijnissen kon het aanvankelijk niet geloven: "Maar het was écht waar."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Facebook Meta te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren