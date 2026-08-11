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Vertraging op A2 bij Eindhoven opgelost na rommel op de rijbaan

Vandaag om 15:48 • Aangepast vandaag om 16:53
(foto: ANP).
(foto: ANP).

Op de A2 bij knooppunt De Hogt was de rechterrijstrook in de richting van Maastricht dinsdagmiddag dicht. Dat kwam door voorwerpen op de weg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond tien voor vier moest het verkeer tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hogt rekening houden met 35 minuten vertraging. Rond kwart voor vijf was de file opgelost.

Wat er precies op de weg lag, is niet duidelijk.

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