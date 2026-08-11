Jongen aangehouden na meldingen dat hij met vuurwapen bij stadion liep

Een minderjarige jongen is dinsdagmiddag opgepakt omdat hij mogelijk met een vuurwapen rondliep bij het Philips Stadion in Eindhoven. Agenten omsingelden de ingang bij de fanstore en gingen met kogelwerende vesten het stadion in.

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Meerdere mensen hadden de jongen zien lopen en belden de politie. Die ging meteen met veel agenten naar het stadion toe. "Want dit soort meldingen nemen we zeer serieus", zegt een politiewoordvoerder.