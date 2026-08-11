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Jongen aangehouden na meldingen dat hij met vuurwapen bij stadion liep
Vandaag om 15:41 • Aangepast vandaag om 16:54
Een minderjarige jongen is dinsdagmiddag opgepakt omdat hij mogelijk met een vuurwapen rondliep bij het Philips Stadion in Eindhoven. Agenten omsingelden de ingang bij de fanstore en gingen met kogelwerende vesten het stadion in.
Meerdere mensen hadden de jongen zien lopen en belden de politie. Die ging meteen met veel agenten naar het stadion toe. "Want dit soort meldingen nemen we zeer serieus", zegt een politiewoordvoerder.
Uiteindelijk bleek de verdachte niet in het stadion, maar in sportschool Basic Fit boven de fanstore te zijn. De jongen werd daar aangehouden. Hij had inderdaad iets bij zich dat sterk op een vuurwapen leek.
De politie onderzocht later nog het huis waar de jongen woont.
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