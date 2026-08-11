Bemanning defensiehelikopter ontdekt per toeval natuurbrand in Waalwijk

De bemanning van een defensiehelikopter heeft dinsdagmiddag per toeval een beginnende natuurbrand in Waalwijk ontdekt. Doordat de militairen snel de brandweer belden, kon het vuur zich niet verspreiden.

De helikopter was bezig met een oefening toen de bemanning rook zag. De militairen belden de brandweer en konden de exacte locatie goed doorgeven. De brandweer kwam vervolgens meteen naar de brand en het vuur was snel geblust.

De brand kon zich door de snelle actie niet verspreiden. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan.