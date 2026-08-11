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Flinke vertraging na ongeluk op A50

Vandaag om 16:20 • Aangepast vandaag om 16:48
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

De A50 richting Arnhem was dinsdagmiddag tussen knooppunt Bankhoef en Valburg dicht. Dat kwam door een ongeluk. De vertraging was rond half vijf met veertig minuten het hoogst.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn.

De file was bijna zeven kilometer lang. De weg ging rond kwart voor vijf weer open. De file was snel daarna zo goed als opgelost.

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