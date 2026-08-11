Hitteprotocol Blink: aangepaste tijden afvalinzameling en milieustraat

Van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 augustus geldt bij Blink een hitteprotocol. De afvalinzameling start eerder en de openingstijden van de milieustraat zijn aangepast.

Gevonden voor jou

Bij afvalverwerker Blink worden de werkzaamheden tijdelijk aangepast vanwege het hitteprotocol. De afvalinzameling begint op deze dagen al om half zeven ’s ochtends, een uur eerder dan normaal. Bewoners wordt gevraagd om hun afval tijdig aan te bieden, omdat de inzamelwagen niet terugkomt als het te laat buiten staat.

De milieustraat heeft ook aangepaste openingstijden. Op woensdag 12 en vrijdag 14 augustus is deze alleen in de ochtend open, van acht uur tot twaalf uur. Zaterdag 15 augustus kunnen bewoners hun afval daar kwijt tussen acht uur en drie uur ’s middags. Dinsdag en donderdag blijft de milieustraat gesloten.

De maatregelen zijn bedoeld om medewerkers te beschermen tegen de hoge temperaturen. Door de starttijd te vervroegen en de openingstijden te verkorten, kunnen zij tijdens de warmste uren van de dag minder belast worden.

Inwoners van Son en Breugel, waar Blink actief is, wordt gevraagd rekening te houden met deze tijdelijke wijzigingen. Het hitteprotocol eindigt na vrijdag.