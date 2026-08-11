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Vrouw op vluchtstrook aangereden door vrachtwagen na eerder ongeluk op A58
Vandaag om 17:21 • Aangepast vandaag om 17:57
Een vrouw is dinsdagmiddag aangereden op de A58 bij Breda. Het slachtoffer had vlak daarvoor al een ongeluk gehad en stond daarom op de vluchtstrook. Daar werd ze geraakt door een voorbijrijdende vrachtwagen.
De vrachtwagen die haar geraakt heeft, is doorgereden. Ambulancepersoneel is de vrouw rond half zes aan het behandelen.
Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.
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