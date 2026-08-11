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Vrouw op vluchtstrook aangereden door vrachtwagen na eerder ongeluk op A58

Vandaag om 17:21 • Aangepast vandaag om 17:57
Een persoon op de vluchtstrook van de A58 is aangereden door een vrachtwagen (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Een persoon op de vluchtstrook van de A58 is aangereden door een vrachtwagen (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Een vrouw is dinsdagmiddag aangereden op de A58 bij Breda. Het slachtoffer had vlak daarvoor al een ongeluk gehad en stond daarom op de vluchtstrook. Daar werd ze geraakt door een voorbijrijdende vrachtwagen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen die haar geraakt heeft, is doorgereden. Ambulancepersoneel is de vrouw rond half zes aan het behandelen.

Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is.

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