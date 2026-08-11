Woningbouwprojecten in Bladel aanmelden voor stroomcapaciteit

Gemeente Bladel roept op om woningbouwprojecten uiterlijk 6 september 2026 aan te melden. Door schaarste op het elektriciteitsnet wordt een prioriteitenlijst opgesteld om projecten bij de netbeheerder in te dienen. Het aanmelden biedt echter geen garantie op stroomcapaciteit.

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Woningbouwprojecten in Bladel kunnen nu al worden aangemeld voor stroomcapaciteit. Dit geldt voor projecten die binnen tien jaar worden uitgevoerd, zoals nieuwbouw, sloop en nieuwbouw, transformatie van gebouwen naar woningen en uitbreidingen met extra woningen.

De gemeente stelt op basis van de aanmeldingen een prioriteitenlijst op. Deze lijst wordt uiterlijk 1 oktober 2026 ingediend bij netbeheerder Enexis, die bepaalt hoeveel stroomcapaciteit beschikbaar is en hoe deze wordt verdeeld. De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de netbeheerder.

Niet alle plannen in aanmerking

De regeling is specifiek bedoeld voor woningbouw en geldt niet voor verduurzaming van bestaande woningen, uitbreiding van elektriciteitsverbruik zonder nieuwe woningen, of aanvragen voor laadpalen. Het is belangrijk om elke fase van een project afzonderlijk aan te melden, omdat voor elke fase een aparte aanvraag nodig is.

Om in aanmerking te komen, moet het aanmeldformulier volledig worden ingevuld. Onvolledige formulieren worden niet meegenomen in de prioriteringslijst. Meer informatie over het formulier en de benodigde gegevens is te vinden op de website van de gemeente.

Deadline en verdere stappen

De deadline voor aanmelding is dinsdag 6 september 2026. Na indiening beoordeelt de netbeheerder welke projecten stroomcapaciteit krijgen. Hoe dit proces precies verloopt, is nog niet duidelijk. Hoewel aanmelden geen garantie biedt op aansluiting, is het een noodzakelijke stap om in aanmerking te komen.

Meer informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van gemeente Bladel.