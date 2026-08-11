Politie vindt grote hennepkwekerij op zolder in Helmond

De politie heeft dinsdag een grote hennepkwekerij gevonden in een huis aan de Vinkelaan in Helmond. Er stonden 244 hennepplanten.

De politie deed onderzoek en op basis daarvan waren er aanwijzingen dat er een hennepkwekerij in het huis zat. Die vermoedens bleken te kloppen. Op de zolder vonden agenten een hennepkwekerij die nog actief was.

De kweker bleek de water- en stroommeter te hebben aangepast. Dat doen criminelen wel vaker. Wietplanten hebben namelijk veel water en constant felle lampen nodig, wat veel elektriciteit kost. Hoge stroom- en waterrekeningen kunnen hun kwekerij dan verraden.

De bewoner van het huis wordt later verhoord. De persoon wordt verdacht van het vervaardigen van softdrugs en diefstal van water en stroom.

Medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf hebben de kwekerij ontmanteld.