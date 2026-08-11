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Motorrijder zwaargewond na botsing met auto in Heeswijk-Dinther

Gisteren om 19:40 • Aangepast gisteren om 21:04
De motorrijder raakte gewond (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De motorrijder raakte gewond (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Een motorrijder en automobilist zijn dinsdagavond op elkaar gebotst op de Laag-Beugt in Heeswijk-Dinther. De man op de motor raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging rond half zeven mis ter hoogte van de Berg en Dalseweg. De motorrijder en automobilist kwamen allebei vanuit Heeswijk-Dinther. De automobilist wilde linksaf slaan, maar werd door de motor ingehaald. Die botste tegen de zijkant van de auto.

De motor en auto zijn allebei zwaar beschadigd geraakt. De weg is dicht voor onderzoek. Ook bussen van Arriva kunnen er niet langs.

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