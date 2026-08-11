Zonsverduistering, bunkers en asielopvang: dit gebeurde er vandaag

Tips voor een zonsverduistering zonder oogschade, bijzondere vondsten van magneetvissers en het verhaal van een alleenstaande vader die negen jaar tussen wal en schip viel. Hieronder vind je vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor de zon en verdwijnt bijna 90 procent van de zon uit het zicht. Zonder de juiste bescherming loop je echter een fors risico op blijvende oogschade, waarschuwt oogarts Stefan Hartveldt van het ETZ in Tilburg. Hij laat zien hoe het netvlies kan verbranden, met permanente littekens tot gevolg. Zijn advies: gebruik alleen een goedgekeurde eclipsbril met keurmerk ISO 12312-2, kijk maximaal dertig seconden en probeer het niet met zonnebrillen of cd'tjes. Of maak een projectie met twee A4'tjes door een gaatje te prikken. Lees hier verder.

Eindhovenaren weten niet dat onder de Markt een atoombunker uit de Koude Oorlog ligt. De bunker werd in 1957 gebouwd voor het geval van een conflict tussen de VS en de Sovjet-Unie. Eindhoven-historicus Bauke Hüsken vertelt dat er vier openbare bunkers in de stad zijn, maar deze onder de Markt is nooit gebruikt als schuilplaats. Wel als openbaar toilet tot 1974. Check het hier.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch verwacht meer aanhoudingen na de aanhouding van een 52-jarige man en 18-jarige vrouw voor vernielingen rond de voorgenomen asielopvang in Engelen. Eind juli werden huizen, auto's en borden beklad met kwetsende en discriminerende teksten zoals 'AMV nee' en scheldwoorden. De burgemeester noemt de aanhoudingen belangrijk: "Dit geeft aan dat we dit als samenleving niet tolereren." De gemeente gaat alle protestborden en vlaggen uit het openbaar gebied weghalen. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Burgemeester Mikkers verwacht nog meer aanhoudingen na bekladdingen Engelen

Marcel Ruwers uit Beek en Donk verhuisde negen keer in negen jaar nadat hij na zijn scheiding in 2017 geen permanente woning kon vinden. Als alleenstaande vader met een goed inkomen viel hij tussen wal en schip, ondanks gesprekken met de gemeente en urgentieaanvragen. "Als je hulp nodig hebt, is er gewoon niks", zegt Marcel, die nu in de Ziektewet zit. Aanstaande zaterdag dreigde hij opnieuw dakloos te worden, maar via zijn netwerk vond hij op het nippertje een huis met permanent huurcontract. Defence for Children behandelde in 2025 ruim tachtig vergelijkbare zaken. Hier lees je zijn verhaal.