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Vrouw gewond na botsing in Roosendaal

Gisteren om 21:09 • Aangepast gisteren om 21:22
Een automobilist was achterop een andere auto gebotst bij een verkeerslicht (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Een automobilist was achterop een andere auto gebotst bij een verkeerslicht (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt na een botsing op de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal. Een automobilist was achterop haar auto gebotst bij een verkeerslicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Donkenweg. De automobiliste stond bij de stoplichten in de richting van de wijk Kroeven toen de andere bestuurder op haar botste. De stilstaande auto kwam pas tientallen meters verderop tot stilstand.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
    Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

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