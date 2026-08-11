Vrouw gewond na botsing in Roosendaal

Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt na een botsing op de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal. Een automobilist was achterop haar auto gebotst bij een verkeerslicht.

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Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Donkenweg. De automobiliste stond bij de stoplichten in de richting van de wijk Kroeven toen de andere bestuurder op haar botste. De stilstaande auto kwam pas tientallen meters verderop tot stilstand.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.