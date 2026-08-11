Politie vindt grote hoeveelheid 'snus' in sporttas in Valkenswaard

De politie heeft tijdens een controle in Valkenswaard een grote hoeveelheid snus gevonden. Dat zijn kleine zakjes met nicotine die je onder je bovenlip kan stoppen, waardoor je nicotine binnenkrijgt zonder te roken.

De zakjes werden gevonden in een sporttas. De eigenaar van de tas zei tegen de agenten dat de snus voor eigen gebruik was bedoeld, maar daar dacht de politie anders over.

De snus is in beslag genomen. Het is niet duidelijk of de eigenaar is aangehouden: de politie kan niet meer informatie delen. Het bezitten of gebruiken van snus is niet strafbaar, maar het verkopen van snus wel.