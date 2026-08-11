Halderberge biedt hulp bij gezonder leven

De gemeente Halderberge helpt inwoners en hun kinderen bij een gezondere leefstijl. Met programma's zoals Kind naar Gezonder Gewicht en de Gecombineerde Leefstijlinterventie bieden zorgverleners Lisa en Jouri begeleiding op maat. Zij kijken naar voeding, beweging en andere factoren die van invloed zijn op gezondheid.

Gevonden voor jou

In Halderberge kunnen gezinnen rekenen op persoonlijke ondersteuning bij het verbeteren van hun leefstijl. Lisa Hagens, zorgverlener bij het programma Kind naar Gezonder Gewicht, richt zich specifiek op kinderen en hun families. Ze onderzoekt samen met het gezin wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn, zoals op het gebied van slaap, stress of zelfvertrouwen. De begeleiding vindt plaats thuis of op een locatie van de GGD West-Brabant.

Stap voor stap vooruit

Lisa werkt samen met een netwerk van kinderfysiotherapeuten, diëtisten en buurtsportcoaches. Door haar kennis van de gemeente kan ze gezinnen doorverwijzen naar de juiste hulp. Volgens haar zorgen kleine, haalbare stappen voor duurzame veranderingen in de gezondheid van kinderen en hun families.

Voor volwassenen biedt leefstijlcoördinator Jouri ondersteuning via het programma Gecombineerde Leefstijlinterventie. Hij kijkt naar verschillende aspecten die een rol spelen bij gezondheid, zoals voeding, beweging, stress en financiën. Jouri benadrukt dat kleine aanpassingen en een persoonlijke aanpak essentieel zijn voor blijvende resultaten.

Breed netwerk in de gemeente

Als inwoner van Halderberge kun je via Jouri in contact komen met lokale sportverenigingen, leefstijlcoaches en andere zorgverleners. Hij helpt met het vinden van oplossingen die passen bij ieders persoonlijke situatie. “Gezonder leven begint met één kleine stap, en je hoeft het niet alleen te doen,” aldus Jouri.

De programma's Kind naar Gezonder Gewicht en Gecombineerde Leefstijlinterventie zijn ontwikkeld door de Rijksoverheid en worden door Halderberge lokaal uitgevoerd. Met deze aanpak wil de gemeente gezondere keuzes toegankelijk maken voor alle inwoners.