Blauwalg aangetroffen in wateren binnen gemeente Geertruidenberg

In verschillende wateren binnen de gemeente Geertruidenberg is blauwalg ontdekt. Deze bacterie kan gezondheidsklachten veroorzaken bij contact, vooral tijdens warm weer. Het waterschap waarschuwt voor risico’s bij mensen en dieren.

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Blauwalg is een bacterie die van nature voorkomt in oppervlaktewateren. Tijdens warm weer en bij veel zonlicht kan blauwalg zich snel vermenigvuldigen en een drijflaag vormen op het water. Dit wordt blauwalgenbloei genoemd.

De bacterie kan giftige stoffen afgeven wanneer ze afsterft. Deze stoffen veroorzaken gezondheidsklachten zoals huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- of darmproblemen bij inslikken van besmet water. Vooral kinderen en huisdieren, zoals honden, lopen extra risico.

Oorzaken van blauwalgenbloei

Een teveel aan voedingsstoffen in het water is de belangrijkste oorzaak van blauwalgenbloei. Deze stoffen komen vaak uit bladeren, mest, lokvoer van vissers, brood voor vogels en uitwerpselen van dieren zoals eenden en honden. Wanneer de watertemperatuur daalt, neemt de hoeveelheid blauwalg meestal weer af.

Waarschuwing voor besmet water

Het waterschap plaatst waarschuwingsborden op locaties waar blauwalg is vastgesteld. Vermijd contact met water dat een opvallende kleur, drijflaag of onaangename geur heeft. Dit water kan giftig zijn, zowel voor mensen als voor dieren.

Meer informatie over blauwalg en een overzicht van besmette locaties is te vinden op de website van waterschap Brabantse Delta. Hier kun je ook meldingen maken van blauwalg.