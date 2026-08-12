Weekendafsluiting A59 tussen Hooipolder en Waalwijk

De A59 is van vrijdag 28 augustus tot maandag 31 augustus in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en Waalwijk. Er zijn omleidingen via andere snelwegen en lokale wegen.

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Van vrijdagavond 28 augustus om negen uur tot maandagochtend 31 augustus om vijf uur is de A59 volledig afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en de op- en afrit bij Waalwijk. In knooppunt Hooipolder blijven alleen de verbindingswegen van de A59 naar de A27 richting Utrecht en andersom open. Alle andere op- en afritten in dit knooppunt zijn dicht.

Om het verkeer te leiden, zijn er omleidingsroutes ingesteld. Verkeer kan omrijden via snelwegen zoals de A27, A58 en N65/A65, afhankelijk van de bestemming. Voor verkeer richting Waalwijk worden de N260 en N261 gebruikt. Let op: ook de verbindingsweg van de A16 uit Rotterdam naar de A59 bij knooppunt Zonzeel is afgesloten.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat voert verschillende werkzaamheden uit tijdens de weekendafsluiting. Zo worden damwanden geplaatst onder het viaduct van de A27 over de A59. Daarnaast wordt asfalt aangebracht op de verbrede delen van de A59 en worden vangrails in de middenberm vernieuwd.

Nachtafsluitingen

Naast de weekendafsluiting zijn er in augustus meerdere nachtafsluitingen gepland. Op maandag 17 augustus en dinsdag 18 augustus, beide avonden vanaf negen uur tot vijf uur de volgende ochtend, is de A59 richting Rotterdam en Zeeland dicht tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Tijdens deze nachten worden vangrails verwijderd en een barrier geplaatst op de vluchtstrook.

Ook de opritten Nieuwendijk en Hank naar de A27 richting Breda zijn afgesloten op dinsdag 18 augustus vanaf negen uur ’s avonds tot vijf uur de volgende ochtend. Hier worden sonderingen uitgevoerd. Zodra de werkzaamheden bij Nieuwendijk klaar zijn, volgt de afsluiting van de oprit bij Hank.

De werkzaamheden maken deel uit van het project verbetering A27 tussen Houten en Hooipolder.