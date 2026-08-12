Vrouw gereanimeerd na grote woningbrand Etten-Leur

Een vrouw is dinsdagnacht gereanimeerd nadat de brandweer haar van de zolder had gehaald bij een grote woningbrand aan de Hubertuslaan in Etten-Leur. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De melding kwam begin van de nacht binnen bij de hulpdiensten. Er rukten drie tankautospuiten en een hoogwerker uit, en ook een traumahelikopter landde bij de woning. Het doel van de brandweer was te voorkomen dat de brand zich verder zou verspreiden.

Sein brand meester rond half drie

Rond half drie werd sein brand meester gegeven, meldt de veiligheidsregio. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de vrouw gaat.

De veiligheidsregio waarschuwde omwonenden voor rook die bij de brand vrijkwam. Het advies was om ramen en deuren dicht te houden.

Oorzaak nog onbekend

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.