Auto op zijn kant tegen geluidswal langs A50, bestuurder spoorloos

Een automobilist is dinsdagnacht op de A50 bij Veghel van de weg geraakt en tegen een geluidswal tot stilstand gekomen. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen, was er niemand meer bij de auto te bekennen.

De aanrijding gebeurde rond half vier 's nachts, in de richting van Eindhoven. De auto kwam daarbij op zijn kant terecht. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Brandweer, politie en een ambulance rukten uit.

Grootschalige zoekactie

Hulpdiensten doorzochten de omgeving uitgebreid: ze zochten achter de geluidswal, in de middenberm en in de berm aan de overkant van de snelweg. Van een bestuurder of eventuele inzittenden ontbrak echter elk spoor.

Vanwege de zoekactie was de A50 een tijd lang in beide richtingen afgesloten.

Auto in beslag genomen

De politie heeft de auto na het ongeluk in beslag genomen voor verder onderzoek. Het is vooralsnog niet bekend wie de auto bestuurde of waar deze persoon zich bevindt.