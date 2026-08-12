Koen Wissing verlaat TOP Oss voor Vitesse

Koen Wissing stopt na ruim twee seizoenen als commercieel manager bij TOP Oss. Hij maakt de overstap naar Vitesse, waar hij de commerciële afdeling gaat versterken.

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De 40-jarige Koen Wissing heeft besloten zijn carrière voort te zetten bij Vitesse, na meer dan twee jaar werkzaam te zijn geweest bij TOP Oss. Hij was in Oss verantwoordelijk voor de commerciële afdeling en organiseerde zakelijke evenementen voor de club. Daarnaast werkte hij intensief samen met de Werkgroep Sponsorbelangen en diverse zakelijke partners van TOP Oss.

Zijn laatste werkdag bij TOP Oss is op maandag 28 augustus, wanneer de club thuis speelt tegen Jong FC Utrecht in het Frans Heesen Stadion. Dit zal de afsluiting zijn van zijn periode als commercieel manager van de Brabantse voetbalclub.

Succes bij Vitesse

Bij Vitesse gaat Wissing zich inzetten om de commerciële afdeling te versterken. Hij noemt zijn tijd bij TOP Oss bijzonder en kijkt met trots terug op de samenwerking met collega's, sponsoren en andere betrokkenen. Volgens algemeen directeur Bas van Rossum heeft Wissing een belangrijke bijdrage geleverd aan de zakelijke ontwikkeling van TOP Oss in de regio.