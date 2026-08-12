TOP Oss presenteert bruin-gouden uitshirt

TOP Oss heeft het nieuwe uitshirt voor seizoen 2026/2027 onthuld. Het bruin-gouden tenue is ontworpen in samenwerking met JDH en Plintenfabriek.nl, en bevat meerdere verwijzingen naar de stad Oss. Zaterdag speelt de club voor het eerst in het nieuwe uittenue tegen FC Volendam.

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Het nieuwe uitshirt van TOP Oss heeft een donkerbruine basis met gouden details, inclusief de bedrukking en het clublogo dat in goud op het shirt is geborduurd. Ook de sponsoren, waaronder Plintenfabriek, Daelmans Stroopwafels en Becoss, zijn in gouden letters afgebeeld. Het tenue wordt compleet gemaakt met een bijpassende donkerbruine broek en kousen met gouden accenten.

Een opvallend detail is de os die subtiel over het shirt is verwerkt. Dit ontwerp komt uit de spelerstunnel van het Frans Heesen Stadion, waar het in samenwerking met de supportersvereniging en graffiti-artiest Bart de Ruijter werd gemaakt. Daarnaast staat aan de binnenkant van het shirt, in de nek, het woord ‘Ossenaren’, een duidelijke verwijzing naar de afkomst van de spelers.

Hoofdsponsor Plintenfabriek

Plintenfabriek siert als hoofdsponsor de borst van het uitshirt. Het bedrijf heeft onlangs de samenwerking met TOP Oss uitgebreid en is nu voor de komende twee seizoenen zowel Official Partner als Official Away Partner van de club.

Het nieuwe uittenue wordt zaterdag voor het eerst gedragen in de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Het shirt is vanaf nu beschikbaar via de online webshop van TOP Oss.