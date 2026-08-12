Populaire zwemvijver De Mosten tijdelijk gesloten vanwege blauwalg

In de zwemvijver van recreatiegebied De Mosten in het Belgische Hoogstraten mag vanaf woensdag niet meer gezwommen worden. Er zit blauwalg in het water. De zwemplas net over de grens is een populaire bestemming voor Brabanders die verkoeling zoeken.

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Het recreatiegebied zelf blijft wel open. De speeltuinen en de bar kunnen bijvoorbeeld nog steeds bezocht worden. "En zolang we de zwemvijver moeten sluiten, geven we de mensen gratis toegang", zegt burgemeester Tinne Rombouts van de gemeente Hoogstraten. Het is nog onduidelijk wanneer de zwemvijver weer open gaat.

Wat is blauwalg? Blauwalg is een bacterie die van nature voorkomt in oppervlaktewateren. Tijdens warm weer en bij veel zonlicht kan blauwalg zich snel vermenigvuldigen en een drijflaag vormen op het water. Dit wordt blauwalgenbloei genoemd. Wanneer de watertemperatuur daalt, neemt de hoeveelheid blauwalg meestal weer af. De bacterie kan giftige stoffen afgeven wanneer ze afsterft. Deze stoffen veroorzaken gezondheidsklachten zoals huid- en oogirritatie, hoofdpijn en maag- of darmproblemen bij het inslikken van besmet water. Vooral kinderen en huisdieren, zoals honden, lopen extra risico.