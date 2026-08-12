Wenkbrauwstudio gepland aan Venestraat in Geertruidenberg

Er is een aanvraag ingediend om een wenkbrauwstudio te starten aan de Venestraat 18 in Geertruidenberg. De gemeente beoordeelt of dit mag binnen de bestaande regels.

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Op 1 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een aanvraag ontvangen voor het openen van een wenkbrauwstudio aan de Venestraat 18. Hiervoor is toestemming nodig omdat de plannen afwijken van de regels in het Omgevingsplan.

De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er nog aanvullende informatie nodig is, kan de behandeling tijdelijk worden uitgesteld.