Bouw van loodsen in Raamsdonk: aanvraag ingediend

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van loodsen aan de Kerklaan in Raamsdonk. De gemeente heeft de aanvraag ontvangen op 6 augustus en beoordeelt deze volgens de standaardprocedure.

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De aanvraag gaat over het bouwen van loodsen op Kerklaan 12 in Raamsdonk. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000694 en valt onder de categorie bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

De gemeente Geertruidenberg behandelt de aanvraag normaal gesproken binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn. Na beoordeling volgt een officieel besluit.