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Vergunning verleend voor interne verbouwing in Raamsdonksveer
Vandaag om 09:35
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor een interne verbouwing aan de Ramgatseweg 53 in Raamsdonksveer. Het gaat om een wijziging van de constructie en brandcompartimenten. Het besluit is op 6 augustus genomen.
De verleende vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Deze wijzigingen maken deel uit van een interne verbouwing op de locatie Ramgatseweg 53, 4941VN Raamsdonksveer.
Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00000523. De gemeente benadrukt dat het besluit en de bijbehorende stukken op verzoek kunnen worden ingezien.
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