Uitrit aangevraagd aan Groenstraat in Raamsdonksveer

Er is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een uitrit aan de Groenstraat 40 in Raamsdonksveer. De gemeente heeft deze op 31 juli ontvangen en beoordeelt deze volgens de gebruikelijke procedure.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de uitrit aan de Groenstraat 40 is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000680. Het gaat om het aanleggen of veranderen van een uitweg op deze locatie.

De gemeente Geertruidenberg beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.