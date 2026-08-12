Vergunning verleend voor gebruik van parkeerplaatsen in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk gebruik van zes parkeerplaatsen bij Hertogshoef 134 in Raamsdonksveer. Van 14 september tot 11 december 2026 mogen hier containers, schaftketen en een toilet worden opgeslagen.

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De vergunning is afgegeven naar aanleiding van een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000637. Het gaat om een tijdelijke opslaglocatie voor materialen die nodig zijn bij werkzaamheden. De aangewezen parkeerplaatsen liggen in Raamsdonksveer, ter hoogte van Hertogshoef 134.

De aangevraagde activiteit betreft het opslaan van roerende zaken, zoals containers en schaftketen. De vergunning geldt specifiek voor de periode van 14 september tot en met 11 december 2026.