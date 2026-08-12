Incidentele festiviteit bij De Stek in Raamsdonksveer

Op dinsdag 22 augustus organiseert De Stek Proeven en Beleven in Raamsdonksveer een incidentele festiviteit. Het evenement duurt van twee uur 's middags tot tien uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De festiviteit vindt plaats bij De Stek Proeven en Beleven aan de Kerklaan in Raamsdonksveer. Tijdens dit eenmalige evenement kunnen bezoekers genieten van verschillende activiteiten en belevenissen.

Het programma is gepland op dinsdag 22 augustus 2026 en zal van 14.00 tot 22.00 uur plaatsvinden. De locatie is toegankelijk voor publiek gedurende deze tijd.