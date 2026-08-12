Afzuigunit aangevraagd voor locatie in Veghel

In Veghel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een afzuigunit aan De Stad 7B. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 9 augustus 2026 ontvangen.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het plaatsen van een afzuigunit op het adres De Stad 7B, 5463XE in Veghel. De gemeente Meierijstad behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

Meestal wordt binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag een besluit genomen. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met zes weken of tijdelijk worden stopgezet als er nog aanvullende informatie van de aanvrager nodig is.