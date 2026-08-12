Feestweekend op Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het Feestweekend van Wijkvereniging Eerschot op 9, 10 en 11 oktober 2026. Het evenement is gepland op het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode.

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Het Feestweekend van Wijkvereniging Eerschot staat gepland voor drie dagen in oktober. Voor dit evenement op het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode is door de gemeente Meierijstad een vergunningaanvraag geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3834.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Zodra de beoordeling is afgerond, volgt een officieel besluit.